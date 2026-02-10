基隆市消防局春節前大樓防災演練

消防局在基隆長榮桂冠大樓辦理春節前防災搶救演練。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

為因應農曆春節期間人潮聚集與用火用電需求增加，基隆市消防局第一大隊於在中正區長榮桂冠酒店，辦理春節消防搶救演習，模擬高樓層火災事故情境，並演練各分隊應對火災的反應與協作能力。

演習共動員雲梯車、消防車及救護車等各式救災車輛十六部，警義消三十六人次投入演練工作。現場由第一大隊長許喬閔擔任指揮官，調度現場資源，指揮救災戰術執行。

演習情境設定在長榮桂冠三樓發生火災，大量濃煙迅速於室內蔓延。消防局一一九接獲報案後，立即派遣鄰近消防車、雲梯車及救護車趕赴現場，進行滅火及傷患搶救工作。警察局同步派遣員警到場，執行交通管制與現場封鎖，確保救災動線順暢。

長榮桂冠酒店為地上十九層、地下四層的高層建築，平時作為大型尾牙及婚宴會館，屬人潮眾多的公共場所。在高空救援部分，由仁愛分隊及信二分隊各派遣直線雲梯車各一輛，執行高空待救者救生作業。於大樓外部正面由雲梯車升梯將三樓受困民眾順利救出。

人命搜救與滅火攻擊部分，現場消防車於建築外部使用強力水柱壓制火勢、防止延燒。大樓內部由消防人員佈署水線入室進入火場，進行人命搜救與滅火攻擊，並運用共生面罩協助受困民眾，由消防人員將受困民眾順利救出。

農曆春節將至，為保障市民生命財產安全，消防局長游家懿呼籲市民朋友，如果遇到火災發生，務必保持冷靜。若發現逃生動線或通道已佈滿濃煙，應立即就地避難將門關上，並馬上撥打一一九並告知自身位置及狀況等待救援，才是正確的求生自救方法。