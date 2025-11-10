基隆市消防局特搜隊傳佳音 兩搜救犬獲IRO國際A級認證

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局特種搜救隊目前編制兩隻搜救犬，歷經一年半的訓練與努力，於10月中旬順利通過IRO(International Search and Rescue Dog Organization)國際搜救犬組織A級(RH-TA)評量，正式取得國際認證資格，未來基隆地區若發生災害時，可即時協助人員搜救任務。

基隆市消防局長游家懿上任後，積極增強特種搜救隊量能，除了透過民間資源募集所需配備外，更將原先任務編組制的特搜隊，改成正式單位，落腳七堵地區。此外，深知搜救犬對於災害現場的重要性，也透過民間善心，收編Clint(克林)、與搜救犬 Candice(坎蒂斯)，並送交專業機構進行訓練，今年10月中旬，傳出好消息，兩隻搜救犬取得國際認證資格。

本次通過評測的為領犬員小隊長羅竹君與搜救犬Clint(克林)、以及隊員温堤鈞與搜救犬Candice(坎蒂斯)。這次的評量項目包含「服從與敏捷」及「瓦礫搜索」兩大部分，犬隻需在高壓與干擾環境中展現專注、靈活與精確判斷力。

基隆市消防局指出，搜救犬是災害現場中最敏銳的夥伴，必須以靈敏的嗅覺在短時間內找出生命氣味，並透過吠叫或特定動作向領犬員發出訊號，需要接受長期且嚴格的訓練，從幼犬階段就要開始進行社會化訓練、氣味辨識與服從課程。領犬員也需同步磨練觀察與指揮技巧，確保人犬搭檔可以在災害現場發揮最大效能。

局長游家懿表示，通過IRO A級測驗代表犬隻已具備實戰能力，將持續挑戰B級及進階國際認證，強化災害現場的即時反應與救援效能。

此外，暖暖分隊的新犬舍改建也進入最後階段，希望在今年12月底啟用，為城市防災戰力再添戰力。

