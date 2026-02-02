基隆市減債有成、財政穩定 謝國樑：農曆年後研擬優化社福政策 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

針對外界關注社福方案，基隆市政府於今（2）日由副發言人鍾明說明即將研擬新目標，並指出基隆市長謝國樑也已責成副市長邱佩琳於農曆年後，廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

鍾明提到，謝國樑自上任以來，在市府團隊的共同努力下，基隆市「減債有成」，也因如此，現在的確具備足夠預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。

針對基隆市議會議長童子瑋近期提出社福方案，鍾明強調，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視並已初步進行專業評估，包含長者福利部分的三節慰問金、重陽禮金，若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將高達16億8523萬元，與現狀相比，淨增加支出約為13億2681萬8200元。另外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元；加總上述方案，每年粗估將增加支出約14億元。

謝國樑強調，希望任何社福政策都建立在「長遠、可行」且符合「政府財政架構」的基礎上。因此，他已正式責成邱佩琳於農曆年後，廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，將在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

照片來源：基隆市政府提供

