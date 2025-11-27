基隆市特殊教育學生才藝競賽 邱佩琳祝福同學盡情展現自我
為鼓勵基隆市特殊教育學生勇於嘗試、多方學習，基隆市政府27日上午於建德國小舉辦114年度「Heartwarming Love」特殊教育學生才藝競賽，共有16所學校、124位學生熱情參與。副市長邱佩琳特別到場，與大家一同見證孩子們以創意與自信點亮舞台，並祝福每位學生都能盡情展現自身才華與潛力，也期盼社會大眾給予特殊教育學生更多理解與互動機會。
今年參賽的學校包括建德國小、武崙國小、暖江國小、暖暖國小、八斗國小、信義國小、隆聖國小、成功國小、五堵國小、東光國小、深澳國小、深美國小、明德國中、建德國中、武崙國中及正濱國中，共16校35組、124位學生參賽，帶隊老師及工作人員共253人次。學生背景與年齡層各異，但在舞台上展現的自信與活力，無不令人留下深刻印象。
邱佩琳特別感謝建德國小精心承辦此次競賽，讓社會看見逆風而飛的孩子與一般學生同樣擁有傲人的才華，為特殊教育領域注入新的活力，也促進社會對特教的關注與支持。她也向所有特教老師致上謝意，肯定老師們長期陪伴孩子、協助他們在多元舞台上發光發熱的努力。
邱佩琳表示，「山有山的高度、水有水的深度」，每一位孩子都是獨一無二的生命。特殊教育學生與其他學生一樣擁有無限潛力與創造力，而透過這項才藝競賽，不僅讓他們能勇敢在眾人面前展現光芒，也能增進自信、發掘特長，更推動社會對特殊教育的理解與支持，意義深具。
