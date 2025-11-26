基隆市獲頒道路交通安全考評三項大獎

基隆市榮獲「金安獎」卓越獎、精進獎及達標獎三項大獎，成績耀眼。（基隆市政府提供）

記者楊耀華／基隆報導

交通部盛大舉辦一一四年「金安獎」頒獎典禮，基隆市榮獲全國道安考評觀測指標分組第一名的「卓越獎」、較過去三年平均改善幅度本島前三名的「精進獎」及道路交通事故死亡人數較一一二年減少百分之七的「達標獎」，成績耀眼。

基隆市一一三年度交通事故三十日死亡人數二十七人，較一一二年度三十一人減少四人（減少百分之十二點九），一一三年度行人交通事故死傷計三百六十四人，比一一二年度三百九十五人減少三十一人（減少百分之七點八）， 一一三年度交通事故死傷計四千八百人，比一一二年度五千一百二十六減少三百二十六（減少百分之六點四），延續至今年度交通部資料統計一一四年一至八月止，基隆市行人交通事故死傷人數為一百五十一人，相較一一三年同期減少九十九人（減少百分之三十九點六），顯示基隆市車輛停讓行人的文化逐步建立，成效顯著。

市長謝國樑肯定市港道路交通安全會報所有小組成員的努力，也非常感謝市民朋友的支持，同時期許持續推動「行人友善」與「行人有序」政策，積極執行校園周邊改善計畫、提升道路品質公共環境改善計畫、永續提升人行安全計畫及易肇事路口路段改善計畫等，並持續設置綠底行穿線、放大型行人號誌燈、行人早開時相、行人專用時相、無號誌化路口警示設施及加強宣傳等策進作為，建立完善人本交通的停讓文化，營造更舒適、更友善、更安全的交通環境。