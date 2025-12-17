基隆市立田徑場招商！ 謝國樑：預計115年8月開放啟用

基隆市政府日前(12/15)特別赴於台北世界貿易中心國際貿易大樓國際會議廳舉辦「基隆市市立田徑場(含停車場)及周邊運動服務設施OT案」招商說明會，現場吸引近多家北部相關運動經營業者參與；基隆市立體育場場長林柏樹，於今（17）日招商說明會中，說明基隆市立田徑場(含停車場)及周邊運動服務設施OT案相關招商規劃，期讓鄰近縣市潛在優質企業充分了解，未來共同打造基隆市田徑場成為運動訓練、休閒體驗與專業服務的多功能運動場域。

基隆市長謝國樑表示，基隆市市立田徑場(含停車場)預計於115年5月完工，8月開放啟用，市府團隊歷經多時民意需求評估、公聽會、基隆3場招商說明會等前置作業，綜合基隆民眾使用需求，及前述場次運動場館業者意見回饋，今日特別在台北世界貿易中心國際貿易大樓擴大舉辦說明會，以期更積極導入民間產業資源投入基隆。

招商顧問公司廣恆進一步指出，本案是基隆最大規模的運動場域委託營運案，備受期待，委託範圍主要包含2處，一是基隆市立田徑場建築物地上4層，含籃球場、網球場、室內運動多功能運動空間等，及停車場車位計200格；二是基隆市市民體育活動中心(鄰近田徑場)，以室內網球場3座，運動教室等，本案綜合而言，以委託室內運動場地營運為主，二處委託營運基地面積共計約10,309平方公尺，現場潛在投資人詢問度高，反應熱絡。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，市府全力支持運動場館促參，期望讓基隆公共運動設施在 2026 年迎來嶄新階段，提供市民更安全、舒適、多元的運動環境及服務品質。今日台北場說明會完畢後，預計本(12)月上網公告招標，公告期45日，相關作業訊息將同步於財政部促進民間參與公共建設資訊網及基隆市立體育場官網公告，邀請所有優秀團隊踴躍參與投標。

