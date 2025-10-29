基隆市童軍教育基地啟用 邱佩琳：讓童軍精神在山海間扎根茁壯
基隆市114年度童軍小隊長體驗營29日於正濱國中全新落成的童軍教育基地盛大登場，由副市長邱佩琳與中央、地方等多位貴賓共同揭幕，象徵基隆童軍教育邁入嶄新階段。活動吸引150名國中童軍及師長熱情參與，由建德國中主辦，結合社區童軍團與行義童軍夥伴協力舉辦，展現童軍教育從校園延伸至社區的堅實能量。
邱佩琳致詞時表示，童軍精神最動人的地方在於「左手握手」的傳統，象徵用最靠近心臟的手彼此信任與尊重。她祝賀現場90位小隊長能親身參與籌備已久的基地啟用活動，基地不僅擁有攀岩場、烘焙教室，更擁抱最美的山海景色。邱副市長強調，童軍教育的核心不只是日行一善，更在於學習尊重自己與他人、勇於挑戰與服務社會。未來市府將持續爭取資源，推動基地發展，讓童軍教育成為基隆品格教育的重要力量。
教育處長徐嬿立表示，正濱國中童軍教育基地是市府與教育部國教署攜手打造的重要成果，總經費達新臺幣3,100萬元，是全臺首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。基地設有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及18項探索教育體驗設施，讓學生能在安全且具挑戰性的環境中學習合作與領導。未來隨著學校風雨運動場完工，基地將成為北台灣最具特色的童軍教育與戶外學習中心。
本次體驗營內容豐富多元，包含童軍精神與禮儀、繩結教學、野外求生、探索教育及世界大露營分享等課程，透過「做中學、學中做」的學習理念，培養學生解決問題與團隊合作的能力。現場更安排大地遊戲、營地建設及童軍歌舞活動，讓學員在歡笑中體驗童軍榮譽與冒險精神。
邱佩琳最後強調，童軍教育是培養品格、勇氣與責任的重要基石。市府將持續深化校園與社區的合作，讓孩子們在山海之間學會探索、合作與關懷，讓童軍精神在基隆生根發揚。
