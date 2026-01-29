基隆市籃球跨齡訓練營登場 SBL球員親授

基隆市籃球隊在國立基隆商工體育館舉辦「2026基隆黑鳶寒假籃球訓練營」，由SBL聯賽職業球員親自上陣指導，本次訓練營活動免費開放基隆市國、高中、小學生報名，一開放報名，便迅速額滿，共吸引120位國小至高中學生熱情參與，展現基隆學生對籃球運動的熱情。

基隆市教育處指出，市府歷來重視基層籃球發展，並持續積極在運動人才培育與設施改善上投入資源，今年1月基隆籃球重點學校的銘傳國中全新職籃級規格籃球場啟用，便是最好案例之一；而硬體設施設備外，藉由像是基隆市籃球隊辦理首次全市跨齡性質訓練營，培養初學者籃球基本功與興趣，以及進階者強化技戰術訓練等，由聯賽級球員親自指導，讓孩子們在安全、專業的環境中穩定運動發展，為基隆籃球發展注入更豐富多元的刺激。

基隆市籃球隊林冠綸總經理則表示，基隆黑鳶籃球隊除了在SBL賽場上爭取佳績，更肩負推廣在地籃球運動的使命，即使正值賽季期間賽程緊湊，球員們仍持續投入校園教育推廣工作，親自指導，現場獲得家長及學生朋友們熱烈迴響、肯定；另外，到目前為止，球隊已完成14場入校交流活動，未來球隊仍會持續深耕校園，規劃每月入校指導活動，讓職業球員走入校園與學生交流，期待為基隆培育更多優秀籃球人才。