基隆市自來水污染經濟部說明因應措施 謝國樑：未獲告知

基隆市長謝國樑（中）表示，對經濟部及環境部繞過基隆市政府舉行記者會一事表示可惜。（張志康攝）

經濟部10日上午宣布，八堵抽水站將自11日上午8時起，恢復自基隆河取水。（張志康攝）

基隆市11月27日發生自來水汙染事件，經濟部與環境部10日上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，說明目前處置進度，但卻沒有通知基隆市政府。基隆市長謝國樑10日上午表示，很可惜未獲通知，也不清楚要宣布什麼。他呼籲相關單位應與地方通力合作，解決這次的汙染事件。

經濟部與環境部10日上午舉行聯合記者會，說明基隆水汙染事件的因應措施，外界認為水公司有機會在會中宣布恢復自基隆河取水。謝國樑受訪時表示，市府並未從水公司或是經濟部方面得到任何相關舉行記者會消息，也不清楚會中會宣布什麼事情。

謝國樑指出，先前事發後基隆市政府持續與水公司、經濟部及環境部通力合作，但10日上午的記者會，市府卻未獲通知，也不知道要公布些什麼。他呼籲相關單位不管遇到什麼困難、不論彼此之間有什麼責任，但中央與地方都應該通力合作。最少，基隆市政府一直抱持著這樣的心態與想法與中央努力合作。

謝國樑強調，截至10日上午為止，基隆市政府完全不知道台水公司針對定點水樣的檢測結果為何，包括上午的記者會，以及9日公布的補償辦法，基隆市政府都從頭到尾沒有在事前被告知。他認為，中央應將相關的事情納入地方政府，共同努力協助民眾，讓民眾盡快恢復生活用水的正軌。

據了解，經濟部在會中宣布將於11日上午8時恢復八堵抽水站與基隆河抽水站的取水。但先前台灣自來水公司總經理李丁來曾對外宣布，在採取水樣完成檢測符合標準，並經第三方公正單位認可，報基隆市政府接受後，再恢復正常取水。如今卻逕自宣布恢復取水時間。

