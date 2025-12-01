基隆市行人事故率大幅下降45.8%

基隆市警察局自114年1月至11月，取締行人違規7438件，較113年同期的761件，增加6677件，增幅高達877%；相對，行人交通事故也由113年同期的338件降至183件，減少155件，降幅達45.8%。上述成效，顯見

市府團隊持續改善行人用路空間，以及強化宣導與執法奏功，讓基隆市的行人事故率大幅下降。

市長謝國樑上任後，積極推動人本交通環境改善，秉持「行人安全優先」理念，打造行的安全、走的安心的城市，除率全國之先啟動「行人友善專案」、「行人有序專案」、「路暢專案」，並接連透過騎樓整平、設置庇護島與行穿線優化等措施，再加上持續宣導行人穿越道路應走行穿線，另同步進行勸導與執法，同時針對併排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等持續取締，種種作為，排除影響行人安全的潛在風險，藉以全面提升行人用路安全空間。

基隆市警察局統計，114年截至11月止，警方共取締行人違規7438件，較113年同期的761件增加6677件，增幅高達877%；而行人交通事故則由113年同期的338件降至183件，減少155件，降幅達45.8%，從上述數據曲線可明顯看出，經市府團隊持續改善行人用路空間及強化宣導與執法，行人事故的發生率已明顯大幅下降，執行成效顯著。



基隆市警察局表示，11月份進入秋冬雨季，行人事故明顯增加，雖較去年同期減少21件(-51.2%)，但卻是近半年來新高。因此，呼籲汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口時，應減速並停讓行人，另行人穿越道路時，也應遵守號誌及行走行人穿越道，互相尊重各自路權，同時注意雨季視線不佳所造成的危險，共同為交通安全持續努力，打造基隆成為「最友善、最安全」的國際城市。