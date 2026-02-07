基隆市觀護協會歲末大會 基警到場識詐宣導

MEITU 20260207 120952551 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市觀護協會於2月7日，在基隆市王子飯店舉辦「第二十三屆第一次會員大會」，並邀請基隆市警察局少年警察隊到場進行犯罪預防宣導。

大會開始前由警方向現場貴賓、民眾介紹現行高發詐騙手法，特別提醒投資需慎選管道。詐騙集團常以標榜「高獲利、低風險」或「投資老師群組代操作」等關鍵字誘騙民眾，定期給予獲利並要求加碼投資，待民眾欲出金後即神隱，導致被害人血本無歸，提醒務必小心求證，以守護自身財產，另少年警察隊呼籲，寒假期間家長要多加關心孩童，學生如有要短期打工，應提醒切勿貪小便宜而輕易將個人身分證件及存摺、提款卡、印鑑等重要物品販售或交予他人。

基隆市警察局表示，近期詐騙案頻傳，尤以假投資是國內財損金額高的詐騙類型，提醒民眾謹記「不接、不聽、不看、不傳、不信」五不原則，避免受詐欺集團利用，民眾若有任何疑似詐騙或犯罪情事可撥打110或165反詐騙專線諮詢，與警方共同打擊詐欺。