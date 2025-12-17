基隆市警察局主動查緝非法槍械 釐清數據誤解 守護市民安全

MEITU 20251217 155342630

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局為維護社會治安、確保人民生命財產安全，長期以來積極查緝各類不法案件，並以全面肅清非法槍械為重要工作目標。惟部分查緝數據遭外界誤傳與錯誤解讀，影響民眾對基隆市治安現況之認知，亦對第一線同仁士氣造成影響，特此提出說明，以正視聽。

槍砲犯罪屬高度隱匿之無被害人犯罪，若非警方主動蒐證、布線查緝，相關案件往往難以浮現。基隆市警察局自113年1月迄今，查獲各式火藥槍枝共計109枝，其中於本市轄內實際查獲為18枝(占16.5%)，其餘91枝(占83.5%)均係員警主動透過網路蒐報及查緝他縣市非法槍械，展現跨域打擊犯罪之成效。

廣告 廣告

為檢肅非法槍械，基隆市警察局將持續追查非法槍械之來源，並同步強化網路巡邏，嚴查私製槍彈行為，以防堵非法槍枝流入社會，確保市民安全。