基隆市警察局實體演練街頭隨機攻擊 強化市區人潮熱點防護

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】有鑑於國內暴力事件頻傳，為提升重大突發事件應變能力，基隆市警察局於2月9日下午15時在基隆市東岸大型商場前，舉行「隨機攻擊演練」，模擬突發暴力攻擊事件之應變流程，警察強勢、迅速逮捕犯嫌，展現杜絕暴力犯罪的決心。

基隆市警察局以大型商場且人潮聚集場所演練隨機攻擊事件狀況，演練內容包含線上組合警力調度、警力快速到場制壓及醫療單位之橫向聯繫協調等重點項目，藉由貼近實境的情境設計，強化第一線人員在高壓情況下的判斷與處置能力。

基隆市警察局長林信雄表示，近年各類公共安全事件型態多元，透過定期的演練操兵，才能確保面對突發的各種暴力事件時，在最短時間內控制現場、保護民眾安全、降低傷害。同時，亦要求所屬四個分局分別規劃辦理演練，並於演練後確實檢討各項處置流程之優、缺點，持續精進應變作為與指揮調度能力，以提升警察面對各類重大突發事件之專業與韌性。

基隆市警察局強調，利用此次演練亦提醒市民，生活中遇見隨機攻擊行為務必要保持冷靜並以自身安全為優先，適時採取避難、遠離危險及尋求協助等正確應對作為。警察將持續強化各類重大事故及暴力事件之應變整備，精進員警專業訓練及完善相關應變機制，全力守護市民生命與財產安全，營造更加安全、安心且穩定的生活環境。