基隆市警察局澄清網傳募捐毒品檢測試劑訊息

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近日網路社群平台流傳「捐助毒品檢測試劑供派出所使用」的募款訊息，並宣稱募集所得，將提供基隆市各派出所執行查緝毒駕工作使用。鑑此，基隆市警察局於10日鄭重澄清，強調該訊息內容並非警察局發布，也未經警察局授權或委託辦理。

市警局表示，執行查緝毒品、取締毒駕等各項勤務所需的毒品檢測試劑，都由警察局依年度預算及政府採購相關規定自行辦理採購，目前庫存及供應數量充足，足以支應各項執法需求，並無透過民間團體或網路平臺對外募款購置試劑的情事。

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市警局提醒民眾，對於網路流傳涉及政府機關名義的募款、捐贈或公益活動訊息，應先行查證其真實性，切勿輕信或轉傳未經證實的資訊，以免遭到不法人士利用或造成社會大眾誤解。

市警局表示，基警將持續強化毒品查緝及防制毒駕工作，全力維護社會治安與交通安全。同時，籲請民眾如發現疑似假借警察機關名義進行募款或其他不法行為，可直接向警方反映查證，共同防制不實訊息散播，維護公共利益。