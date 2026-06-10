基隆市警察局舉辦警察節慶祝大會 市長謝國樑表揚績優員警並肯定市警局的表現與努力

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【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局慶祝115年警察節大會，於115年6月10日(星期三)下午3時30分假警察局3樓禮堂舉行，由市長謝國樑主持，邀請楊副議長、市議會黃秘書長、基隆地方檢察署黃主任檢察官、基隆地方法院黃書記官長、基隆市警友會、議員及協勤民力幹部等地方各界人士共襄盛舉。

首先進行頒獎儀式，謝市長頒發基隆市警察局模範警察、績優警勤區、資深績優警察獎章獲獎同仁獎狀，恭喜他們表現優異、成績傑出，殊值表率，同時由楊副議長及林局長頒發績優協勤民力與志工等獎項，感謝協勤民力為基隆市治安、交通共同付出。

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市長謝國樑致詞時表示，全體市民的安全均仰賴警察同仁日夜堅守崗位，維護治安、交通與公共安全，讓市民能夠安居樂業。另基隆市警察局在查緝毒品、打擊詐欺、檢肅槍械及防制人口販運等工作均有優異表現，多項評比名列全國前茅；面對社會關注的毒駕問題，警察局亦持續強化查緝與預防作為全力維護用路人安全；在交通安全方面，市府與警察局共同推動「行人友善」、「行人有序」及「路暢專案」等政策，成效顯著。

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最後，基隆市政府重視警察同仁工作權益，已於今年3月核定提高繁重勤務加給，盼透過實際支持提升士氣，穩定警力。再次期勉警察同仁及協勤夥伴持續秉持專業與熱忱，共同打造安全、宜居的城市環境，並祝賀所有獲獎人員，警察節快樂、工作平安順利!

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