基隆市警局長林信雄表彰一信、二信加大阻詐力道

▲基隆市警察局局長林信雄表彰第一信用合作社及第二信用合作社對於「防詐金鐘罩」的配合，以及主動加強內部防詐力道。（記者趙智偉攝）

基隆市首創「防詐金鐘罩」已有成效，基隆市警察局局長林信雄於12日例行「打詐儀錶板」記者會上，特別表彰第一信用合作社及第二信用合作社對於「防詐金鐘罩」列冊的高關懷對象建置內部警示系統，主動在金融機構端加強阻詐力道，杜絕詐騙被害人等高關懷對象再度連續遭到詐騙。

基隆市警察局局長林信雄於日前分析轄區阻詐失敗率，發現基隆有12家阻詐失敗率偏高的金融機構，為強化該12家金融機構識詐、防詐意識及作為，特別指派刑警大隊大隊長、副大隊長及各分局副分局長聯繫這些金融機構並前往拜會，盼能了解問題所在，藉以策進現行「警銀聯防」的防詐作為。

林信雄經由幹部回報得知，第一信用合作社及第二信用合作社為了配合執行「防詐金鐘罩」作為，特別將警方造冊提供的高關懷對象建置內部警示系統，並向第一線櫃台人員教育、宣導，嚴防詐騙被害人等高關懷對象一而再的連續遭到詐騙。

林信雄於12日的「打詐儀錶板」記者會上，除特別感謝兩家信用合作社加強防詐力道，並提到第一信用合作社延伸客戶關懷觸角，對於ATM及「靜止戶」異常交易行為，主動致電關切詢問，以確認客戶端是否遭到詐騙。

同時，林信雄也肯定第二信用合作社「利誘」的付出，對於第二信用合作社祭出高額獎金激勵第一線同仁落實「警銀聯防」阻詐，同仁只要通報警方阻詐成功並獲得警方頒贈感謝狀，便能獲頒5000元的內部阻詐獎金。

林信雄強調，警方在各領域、各面向的防詐宣導，以及偵辦詐欺案件不遺餘力，金融機構配合阻詐，確實能夠降低詐欺案件的成案率，希望未來警銀持續密切合作，藉由一次次的成功阻詐，守護老百姓的荷包。