基隆市議員罷免連署不實 基檢決提上訴 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

基隆市罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪出現連署不實，經基隆地檢署依偽造文書、個資法及選罷法等罪起訴包括基隆市民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免案領銜人紀文荃、游正義等7人，基隆地院審理後，分別判刑10月到1年10月，並分別宣告緩刑2年及3年，基檢今（6）日表示，已決定提起上訴。

基檢表示，基隆地院對被告7人分別判處1年10月至10月不等之有期徒刑，然亦對被告7人分別為3年、2年不等之緩刑宣告。本案判決認被告7人係一時失慮而誤罹刑典，且事後已坦承犯行無再犯虞認而為緩刑宣告等情，故非無見。

廣告 廣告

但是，檢方於收受本案判決後，認被告7人於面臨本案司法追訴時，並非第一時間即坦承全案犯行，難認犯後態度良好。

且被告7人分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉此些參與公共事務之經驗，卻仍共謀、有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料遂行本案犯行，與一般常見違反個人資料保護法之情況明顯不同，損害民眾對於參政權及公職人員公正性、廉潔性之印象甚鉅，故不適當給予緩刑。

從而，本案判決給予緩刑宣告部分之認事用法尚嫌未洽，檢察官遂對本案判決依法提起上訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

普發現金一萬元詐騙300萬 士檢聲押禁見獲准

大罷免亮票「展示」 趙少康被訴選罷法

【文章轉載請註明出處】