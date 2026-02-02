基隆市議員許睿慈未登記初選 發聲明表態不連任

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）民進黨基隆市議員許睿慈並未登記黨內議員初選。許睿慈今天說，她將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員位置上，都會以不同身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。

許睿慈今天發布千字聲明，除細數她在任期中爭取推動的長照政策、基隆市學校午餐自治條例等政策，並表示她深知公共治理的重量，對於是否參選，始終選擇慎重以對。

許睿慈說，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑及失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視，這樣的氣氛，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈表示，她不會向黨內制度挑戰，傳聞她領表卻不登記，或操作只為省下登記費，這些並非事實，她更不會把公共信任當作策略工具。

許睿慈說，她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任，不因角色不同而沉默，公共服務是一條長路而「我仍在路上」，她始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。（編輯：李錫璋）1150202