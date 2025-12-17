基隆市議長童子瑋有意參選基隆市長 謝國樑：做好市政就是最好的連任

基隆市議長童子瑋表態有意參選下屆基隆市長，挑戰謝國樑連任之路，基隆市長謝國樑17日受訪表示，「學習侯市長的連任，把市政做好就是最好的連任」。（高鈞麟攝）

基隆市長謝國樑17日率市府團隊隊赴新北市政府，向新北市府及市長侯友宜吸取都更成功經驗。基隆市議長童子瑋表態有意參選下屆基隆市長，挑戰謝國樑連任之路，會後謝國樑被問及如何因應，謝表示「學習侯市長的連任，把市政做好就是最好的連任」。

謝國樑受訪指出，距離選舉還有幾乎1年的時間，過去這段時間，基隆市已經歷過太多選舉，因此最重要的做好市政工作，就像今天來學習新北經驗一樣。而學習侯市長的連任，把市政做好就是最好的連任。

