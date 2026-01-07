基隆市跟進！9月起中小學營養午餐免費 2.2萬學生受惠

基隆市長謝國樑拍板基隆市將自今年9月新學年起，提供公立國中小學子免費營養午餐。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

台北市長蔣萬安6日宣布台北市營養午餐免費後，基隆市長謝國樑7日赴台北市政府拜會蔣萬安，傍晚宣布基隆市跟進台北市，自9月新學年開始，提供國中小免費學校午餐。基隆市將有2.2萬名學生受惠，預估每名學生家長每年可望省下1.4至1.6萬元。不過市府也將增加1億餘元的經費。

謝國樑表示，他上任基隆市長以來，一直非常重視學童營養午餐，他指出，推動全市公立中小學校午餐免費主要有「三要點一提議」。首先是市府負債下降至40億元，市府在財政體質改善後，希望把成果回饋給家長及學童。這項政策實施後，每位學童可望每年為家長省下1.4至1.6萬元的費用。另外，市府也將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。

謝國樑也提議與台北成立「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前每月舉行會議分享政策經驗，並於9月開學時同步實行，獲蔣萬安允諾。

基隆市政府原本編列2.7億元用於補助學校午餐，去年國小學童每人每餐學生家長須支付25元到36元（團膳），國中學子的家長每人每餐則須支付30元到41元。隨著這項政策實施，市府今年將增加1億元左右的學校午餐經費，總經費將上看3.7億元。

謝國樑強調，營養午餐全面免費，是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位詳盡研擬政策可行性後，持續參考台北市的政策經驗、透過溝通平台定期交流，讓政策加以完整落實，讓每一位學童安心就學、不因背景差異而有所不同，達成社會平權的重要價值。

