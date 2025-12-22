基隆市身心障礙者服務中心揭牌 謝國樑：共創友善生活
▲基隆市身心障礙者服務中心揭牌啟用 公私協力打造更完善支持網絡。（記者鄭紫薇攝）
基隆市政府昨（22）日舉行「基隆市身心障礙者服務中心」揭牌儀式，由市長謝國樑與社會處處長楊玉欣共同宣布正式啟用，象徵基隆市在身心障礙者支持服務上邁入新的里程碑。
市府說，身心障礙者服務中心將提供身心障礙者及其家庭服務諮詢、資源媒合與個案管理等多元支持，協助建構更完整的身心靈照顧體系。
該中心特別選址於崇右影藝科技大學，並委託深耕基隆逾25年的「財團法人伊甸社會福利基金會」承辦，結合專業團隊與在地資源，提供更即時、貼近需求的服務，共同營造友善、可近且具包容力的有愛環境。
謝國樑表示，身心障礙者服務中心的成立，是基隆市落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神的重要具體行動，也展現市府「關心、支持、共創友善生活」的施政理念。
他說，中心以「個案為本、家庭為核心、社區為支持」為服務目標，透過專業社工進行需求評估與資源盤點，提供個案管理、媒合與轉介服務，陪伴身心障礙者逐步提升生活自理能力，促進其在社區中的穩定生活與社會參與；同時也透過整合式支持，協助減輕家庭照顧者的身心負荷，讓政府資源真正走進家庭、發揮實質效益。
社會處長楊玉欣指出，近年來基隆市持續推動多項身心障礙者友善政策，包括復康巴士新制上路及線上預約平台建置，提升交通服務的便利性與彈性；同時逐步強化社區支持體系，目前各行政區皆已設置身障社區日照據點，並持續佈建身障小作所、家庭托顧及協作會所服務，讓身心障礙者能在熟悉的生活圈中安心生活。
楊玉欣表示，未來社會處也將持續以CRPD精神為核心，結合跨局處合作與公私協力，傾聽身心障礙者及其家庭的聲音，讓政策與服務真正「被感受、被使用」，穩健朝向共融友善城市邁進。
社會處指出，基隆市身心障礙者服務中心整體空間明亮舒適，設有活動會議廳、諮商室及照顧者交流休憩空間，營造溫馨且具支持性的服務環境。中心預計於第一年將身心障礙者納入個案管理系統，目標服務6000名身障朋友，透過專業需求評估、資源轉介及後續追蹤服務，確保支持措施能持續落實。
另外，中心目前配置3名督導及24位專業服務人員，涵蓋社工師、特教老師、心理師、職能治療師及物理治療師等專業，採取以障礙者為核心、家庭為中心、社區為支持的服務模式，提供全方位且具延續性的支持，陪伴身心障礙者與其家庭穩定前行。
謝國樑強調，基隆市身心障礙者服務中心的啟用，不只是一處服務據點的成立，更代表市府對共融與平權價值的堅定承諾。市府將持續挹注資源，強化專業人力與服務量能，陪伴身心障礙者與其家庭穩定生活、安心前行，朝向打造溫暖、有愛、真正包容的友善城市願景邁進。
