基隆市辦理替代役備役役男治安維護組第2階段演訓召集 強化全民國防戰力

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市114年替代役備役役男治安維護組第2階段訓練於11月17日在基隆市警察局舉行，為期3天替代役備役役男演訓召集，總計有51名退役6至8年替代役役男參訓，由副市長邱佩琳到場主持開訓典禮，加油勉勵，透過本次訓練，讓備役役男們能學習各項協勤要領，也特別感謝備役役男放下手上工作，配合政府政策來參與三天課程，以行動展現對國家、對社會的責任感，並盼大家學以致用，攜手強化國家整體治安及緊急救護量能，未來將成為民防作戰的關鍵角色，成為守護城市與國家的堅實力量。

本次演訓課程安排包含治安維護組協勤實務與技能、假訊息識別、無人機探索、協助道路交通事故處理實務與法規、協助防竊防盜工作要領、避難疏散、自救與互救等專業課程，課程內容豐富多元，透過強化訓練，讓役男對治安維護任務具備更深的理解與實務經驗，同時提升役男在緊急事故當中，如何進行自救、迅速冷靜應對與協助救援任務上的應變能力，全面提升急救實務效能，強化全民防衛的韌性力量，厚植國家災難應變的重要備援力量。

基隆市警察局表示，替代役備役人力是國家全民防衛的重要一環，希望透過此次安排教育訓練，除了讓備役役男熟悉社區治安基礎工作及相關應變作業流程，在面對重大治安事件時，能迅速配合動員、投入支援，協助維護治安各項工作，並且未來在重大災害發生時，也能配合各單位運作，積極投入演習與整備工作，打造一個安全宜居的全社會防衛韌性城市，成為國家安全與社會穩定堅實的支援後盾。