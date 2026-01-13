政治中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市長謝國樑，去年曾公開承諾要檢討，"重大建設執行率低落問題"，不過如今已經快要逼近150天，仍沒有交代結果。民進黨基隆市黨部13號召開記者會，痛批基隆市府"只會假裝聽，卻沒有在做"，市政根本死當狀態。

主持人：「頒贈儀式開始。」特別感謝消防員，關鍵時刻救回百歲老翁性命，基隆市長謝國樑出席頒贈典禮，不過在另一頭，基隆市民進黨黨部砲轟他的施政。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏：「（市政）總實行率只有百分之36點95，連四成都不到完全不及格，市民朋友不希望我們的市長，只是胭脂抹粉的市長。」

基隆市長謝國樑施政挨批"死當" 綠轟:假裝聽.沒在做

基隆市長謝國樑施政挨批"死當" 綠轟:假裝聽.沒在做（圖／民視新聞）記者會開酸謝國樑，抨擊謝國樑從2025年8月，公開承諾將針對基隆市重大公共建設執行率偏低，要進行全面檢討，但半年過去了，市府仍沒提出任何具體的檢討報告，痛批承諾跳票。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏：「如果只有聽，卻沒有行政的執行力跟魄力，那其實一切都是枉然。」

基隆市長謝國樑施政挨批"死當" 綠轟:假裝聽.沒在做

基隆市長謝國樑施政挨批"死當" 綠轟:假裝聽.沒在做（圖／民視新聞）重話怒批市府施政死當，攤開基隆市2024年度決算審核報告，民進黨指出在32項，預算5000萬元以上的重大工程中，預算總額有38億760萬元，但實際執行卻不到15億，執行率只有36.95%，不到四成，其中更有25項重大工程，執行率未達8成，而包含促進觀光的水陸兩棲運具計畫，以及市民相當關心的水質改善工程，更是0進度。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏：「請教謝國樑市長，這段時間你到底檢討了什麼，改善了什麼，這些計畫後續的進程又該怎麼來進行。」基隆市長謝國樑：「選舉就如同我講的，難免雙方都有很多批評建議，積極的都在進行各項的業務，請市民朋友放心。」針對質疑聲浪，謝國樑三言兩語帶過，不多做回應。

