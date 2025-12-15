基隆市長謝國樑.議長童子瑋 出席同場活動零互動

地方中心／綜合報導

基隆市議長童子瑋，最近在街頭高掛看板，但卻被國民黨基隆市黨部當成謝國樑連任的假想敵，砲轟童子瑋是「金童議長」，不過，民進黨反擊，還沒啟動提名作業，童子瑋就被高規格政治口水潑糞，可見國民黨對選情的憂慮，也打臉謝國樑自稱，基隆是國民黨的鐵板一塊的說法。

基隆市長謝國樑、議長童子瑋，一同出席里長表揚活動，難得同框，兩人不但零互動，還很有默契，讓傑出鄰里長站中間，刻意保持距離，兩人互動冷冰冰，國民黨市黨部卻一頭熱，大動作召開記者會，顯然是針對童子瑋，最近在基隆掛起看板來。國民黨基隆市黨部副發言人林祐德：「國民黨在立法院積極爭取普發一萬，那當時童子瑋在臉書常常說，我們這個行為是毀憲亂政，基隆污水事件發生後，但童子瑋卻要求市府要普發現金，這不就是典型的說一套做一套。」

擔心「他」恐衝擊謝國樑選情？ 藍營黨部火力全開只罵「他」一人

基隆市議長童子瑋最近在基隆街頭高掛看板（圖／民視新聞）

民進黨市黨部執行長余睿柏：「包含通過宣告違憲的國會擴張擴權法，以及僭越行政立法分際的普發現金一萬元，都是貴黨黨部主委林沛祥的拿手專長，建議發言人多向主委請益。」國民黨批評童子瑋，大罷免失敗，收割政績，還濫發現金，不但打臉爭取普發一萬的林沛祥，又讓基隆市長謝國樑，沒有台階下。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、副發言人林祐德（圖／民視新聞）

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟：「（童子瑋當成假想敵嗎），當然以他的佈局來看，我們還是會以這個目標去為主。」民進黨市黨部執行長余睿柏：「本黨候選人尚未進行提名，就已經高規格來做政治口水的潑糞，那顯現國民黨基隆市黨部，對於基隆市長的選情的擔憂，那並不像謝國樑市長，先前在黨慶大肆的這樣子來慶祝的時候說，基隆是國民黨的鐵板一塊。」民進黨都還沒開始提名，國民黨就頻頻出招，上回派市府副發言人打壓童子瑋，這回市黨部又開記者會，看得出到底有多擔心謝國樑的選情啊。

