基隆市長選情升溫 謝國樑童子瑋頻過招

基隆市長選情升溫，藍營昨酸民進黨參選人童子瑋是看板王，全市看板逾50面，且沒黨徽，指「金流不能黑箱、做人不能忘本」。童子瑋昨早開始站路口提升曝光度，藍綠各就戰鬥位置，頻頻攻防過招。

民進黨中執會去年12月31日通過第3波縣市長提名，宣布童子瑋披戰袍，挑戰現任國民黨市長謝國樑。

童子瑋昨早站在忠一路旁國門廣場附近路口，向通勤族及市民道早安，增加曝光度。除了陸戰，童也在各行政區陸續掛看板，公布競選口號「基隆有作為、就選童子瑋」。

國民黨基隆市黨部昨開記者會，質疑童已掛看板超過50面，且都沒黨徽，酸童「金流不能黑箱、做人不能忘本」。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，市民關心的是有利於基隆長遠發展願景和具體政見，不是看誰的看板掛得比較快、比較多。城市的未來不能只剩下口號，城市要進步要改變，絕不是把看板掛好掛滿。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德說，1面看板每月租金至少2萬元，精華地段價位更高，1個月超過100萬，1年破千萬，還不包括設計、製作及施工費用，這不是一筆小數目，金流不能黑箱，若童子瑋問心無愧，趕快公開說明清楚。

林祐德還說，童子瑋看板沒掛黨徽，「為何不敢讓市民知道，難道連自己的表叔（賴清德總統）都不要了嗎？如果連自己政黨、政治立場都不敢在看板呈現，如何說服市民把票投給你。」

對此，民進黨基隆市黨部表示，國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人認真與行動力，也得到市民肯定及支持。

