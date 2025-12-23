基隆市長選舉最新民調曝光 謝國樑支持度48%領先童子瑋

2026年底的基隆市長選舉，國民黨現任市長謝國樑將尋求連任；民進黨可能徵召基隆市議會議長童子瑋，童子瑋也表示隨時做好為基隆服務的準備。此外，前基隆市議員王醒之雖然外傳可能參選，但今（23）日表示不會參選。最新民調顯示，如果謝國樑與童子瑋對決，謝國樑支持度48%，童子瑋33%。

謝國樑。(圖/基隆市府提供)

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，明年的市長選舉，高達8成的基隆市民表示會去投票（61%一定會，19%可能會），8%不一定，12%不會去投。如果是由謝國樑與童子瑋兩人對決，有48%市民表示支持謝國樑，33%支持童子瑋，謝國樑目前支持度領先一成五，另外19%民眾尚未決定。

由於此次民調是在王醒之表態不參選前即進行，結果顯示，即使王醒之參選，在3人競逐情況下，王醒之支持度僅9%，謝國樑的支持度40%，仍明顯領先童子瑋的27%，兩人差距13個百分點，另外24%未決定。

童子瑋。(圖/中天新聞)

在謝國樑與童子瑋兩人對決的情況下，進一步交叉分析顯示，40-49歲、50-59歲及60歲以上民眾，支持謝國樑的比例超過5成，其中60歲以上高達54%支持謝國樑，23%支持童子瑋，雙方差距達3成以上。而20-29歲及30-39歲民眾，則是支持童子瑋的比例較高，其中20-29歲民眾有43%支持童子瑋，高於支持謝國樑的30%，但有27%尚未決定。

在地區方面，信義區民眾38%支持謝國樑，也有38%支持童子瑋，意見分歧，另外24%未決定；七堵區民眾43%支持謝國樑，40%支持童子瑋，差距不大，另外17%未決定；安樂區、暖暖區有5成左右支持謝國樑，3成5左右支持童子瑋；中正區、仁愛區、中山區支持謝國樑比例皆在5成以上，支持童子瑋比例則低於3成，差距較大。

在政黨傾向方面，民進黨認同者有84%支持童子瑋；國民黨認同者有88%支持謝國樑；民眾黨認同者有72%支持謝國樑，17%支持童子瑋；中立選民有37%支持謝國樑，高於21%支持童子瑋，但有42%表示尚未決定。

謝國樑(圖左二) 在罷免案結束後滿意度提升 。(圖/中天新聞)

對於基隆市長謝國樑上任至今的表現，有48%市民表示滿意（14%非常滿意，34%還算滿意），高於34%不滿意（21%不太滿意，13%很不滿意），另外17%沒有表示意見。與去年10月罷免前1週時調查相較，滿意度由43%提高5個百分點至48%，不滿意的比例則由41%減少7個百分點至34%，顯示在罷免案結束後，謝國樑的滿意度提升。

針對11月底發生的基隆自來水汙染事件，基隆地區18萬戶民眾用水受到影響，謝國樑表示除將補助受災戶外，也將追究責任懲處。對於謝國樑處理這件事的表現，有40%市民表示滿意（9%非常滿意，31%還算滿意），略高於36%不滿意（20%不太滿意，16%很不滿意），市民看法略顯分歧，並有23%沒有表示意見。

而對於中央政府，包括經濟部、環境部、自來水公司等單位，處理這次自來水汙染事件的表現，僅有25%市民表示滿意（4%非常滿意，21%還算滿意），明顯低於49%不滿意（28%不太滿意，21%很不滿意），另外有26%則未表示意見。

詢問基隆市民，處理這次自來水汙染事件的主要責任，應該是經濟部及自來水公司要負責？基隆市府要負責？還是兩邊都應負責？民調結果顯示，22%認為主要是經濟部及自來水公司要負責，只有9%認為是基隆市政府要主責處理，但有59%市民認為經濟部、自來水公司及基隆市政府都應該負責處理，另外10%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月15日至12月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,360位20歲以上基隆市民，其中拒訪為288位，拒訪率為21.2%，最後成功訪問有效樣本1,072位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後4碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為威肯公關公司。

