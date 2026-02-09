基隆市 115年加強重要節日安全維護工作 首長聯合慰問

MEITU 20260209 225335132 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】本次加強重要節日安全維護工作，自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天。今年工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。基隆市政府特於2月9日20時執行首日舉行首長聯合慰問活動，由副市長邱佩琳主持行前會議簡報，並與警察之友會副理事莊長智為一同致贈義警、民防、義交、守望相助隊、志工等協勤民力及警察局執勤同仁慰問品及慰問金，由各協勤民力大隊長及警察局長林信雄代表受贈。

副市長邱佩琳及基隆市議會議長童子瑋在會中特別感謝年節期間仍堅守崗位執勤的警、消同仁及協勤的憲兵、民力等，感謝年節期間仍堅守崗位執勤的警、消同仁及協勤的憲兵、民力等犧牲假期，維護本市交通、治安及防災工作。

會後，副市長邱佩琳協同基隆市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉及基隆市警察局長林信雄等人，分4組前往全市各區慰問執勤各區公所、警察、消防、憲兵及協勤民力等單位；邱副市長在汪副局長陪同下率隊至警察局婦幼警察隊、刑事警察大隊、第一分局、消防局、中正、仁愛區慰問，童議長則前往警察局保安隊、第二分局、信義區公所、中正區各分駐(派出)所慰問；另楊副議長帶隊前往警察局少年警察隊、第三分局、七堵、暖暖區慰問，林局長則至交通隊、義交大隊、第四分局及中山、安樂區進行慰問。

副市長邱佩琳、議長童子瑋、副議長楊秀玉、警友會副理事長莊智為及警友會各理監事、各協勤民力大隊、後備指揮部指揮官林忠賜、憲兵隊長林聖昌、消防局長游家懿及警察局長林信雄等首長，在寒風中分別前往各單位致贈春節慰問金及慰問品，感謝警察、憲兵、消防及協勤民力人員，於春節期間不辭辛勞維持全市治安平穩、交通順暢並提供為民服務等工作，給予最高的敬意與鼓勵，讓基隆市成為最有愛城市。