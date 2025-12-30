基隆市12月份治安會報

圖說：警察局長林信雄與消防局好人好事暨特殊優良事蹟人員合照。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市114年12月份治安會報暨維護公共安全方案聯席會報，於12月29日15時召開，由警察局長林信雄主持會議，會中頒獎表揚偵破重大刑案及好人好事優良事蹟之警、消同仁，並頒獎表揚基隆市彰化商業銀行仁愛分行、中華郵政信義郵局、華南商業銀行基隆港口分行、中國信託商業銀行基隆分行、永豐商業銀行基隆分行、臺灣土地銀行基隆分行、台新國際商業銀行東基隆分行等打詐基隆隊的優秀成員，分別於114年9月、10月、11月攔阻詐騙金額新臺幣100萬元以上，協助防制詐欺犯罪，守護市民財產安全，期望今後能共同營造安全宜居的社區環境。

圖說：警察局長及地檢署林思吟主任檢察官與警察局破獲重大刑案治安有功人員合照。

警方特別感謝各金融機構長期以來積極配合協助攔阻詐騙案件，成功防止許多民眾財產受損，展現警民合作的具體成效。警政署為鼓勵警察同仁與金融機構持續攜手打擊詐騙犯罪，特別設立攔阻獎勵制度：凡成功攔阻金額達新臺幣10萬元以上者，可獲得2,000元獎勵；攔阻金額達100萬元以上者，可獲5,000元；若攔阻金額達500萬元以上，則可獲得1萬元獎勵。此舉不僅肯定金融機構人員在第一線發揮警覺、主動通報的精神，也期望透過獎勵機制，強化公私協力、共同防詐的能量。警方呼籲民眾提高警覺，面對可疑電話、投資或貸款訊息務必查證，不輕信陌生指示，以免落入詐騙陷阱。未來警方將持續與金融機構及相關單位密切合作，強化宣導與防制作為，打造更安全無詐的生活環境。

圖說：警察局長與警察局好人好事暨特殊優良事蹟人員合照。

去年度推動社區治安工作評鑑，基隆市壯觀里、新富里、永平里獲內政部肯定，榮獲一般組甲等及成長組績優之佳績，成效卓著，令人肯定。守望相助隊始終是警方最重要、最可靠的夥伴，尤其在夜間警力相對不足時，協助警方於重要處所巡守，補強治安防線，讓社區更加安穩，市民外出更安心。

圖說：警察局長與基隆市金融機構攔阻詐欺案維護治安有功人員合照。

