基隆年終演唱會卡司出爐！徐佳瑩、許富凱領軍開唱

北台灣年末最強盛事再度升級！基隆市政府4日宣布，「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日晚間在基隆國門廣場正式登場。本次活動以「潮聲回港」為主題，承繼去年在國門廣場的成功，今年卡司更狂、活動更好玩，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂一起回港，迎接嶄新一年。

基隆市文化觀光局表示，今年演唱會將規格再升級，本次演唱會將經典、偶像、樂團全部融合，邀請金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱領軍，超豪華卡司陣容還包括超人氣男團 ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，實力唱將柯有倫、新人偶像男團ARKis，以及基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。多組歌手將用最真摯的歌聲帶領大家回到記憶深處，用音樂的力量串起溫暖、熱情與共鳴。

其中，成軍出道即將滿一年的ARKis表示： 「很榮幸能參加全台跨年的第一場活動，我們特別精選了很適合基隆的四首歌，希望屆時跟現場所有的朋友們，能一起渡過2025年最難忘的一天。」談到即將站上基隆的大舞台，ARKis興奮透露：「我們是晴天男孩，希望能用專屬ARKis的打氣口號，幫基隆年終演唱會用力集氣吸引陽光。」而身處美食一級戰區，ARKis也表示他們平常就很喜歡到基隆夜市走走，並跟粉絲喊話，歡迎提供他們更多在地美食清單，讓他們幾個大男孩可以去這些美食勝地打卡，並且大快朵頤一番。



