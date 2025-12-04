基隆年終演唱會歌王歌后12/20開唱

「潮聲回港‧二O二五基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於十二月二十日在國門廣場盛大登場。（記者吳翊慈攝）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市政府十二月四日宣布，「潮聲回港二０二五基隆年終演唱會CITY LOOP KEELUNG」將於十二月二十日晚間六時三十分在基隆國門廣場盛大登場。活動以「潮聲回港」為主題，延續近年國門廣場年終慶典的人氣與成功，打造北台灣最具儀式感的城市跨年派對。

基隆市副市長邱佩琳表示，市府連續第三年於國門廣場舉辦年終活動，活動規模與內容再度升級，期望以燈光、音樂與港景為載體，突破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟與觀光動能。她指出，年終演唱會不僅象徵城市集體的歲末回望，更透過潮流音樂與港灣景致，邀請市民與遊客「一起回港，迎接新的一年」。

活動當天將有許多重量級卡司。（記者吳翊慈攝）

基隆市文化觀光局表示，二０二五年演唱會卡司全面升級，邀請到金曲歌后、歌王等重量級歌手接力開唱。超人氣新生代團體 ARKis、韓國組合GENBLUE幻藍小熊，以及PAPUN BAND、Mango Jump、icyball冰球樂團等風格多元的樂團皆將登台演出；實力唱將柯有倫與ARKis亦將帶來多首代表作。另由基隆在地之光、榮獲「二０二五愛嶼搖滾─全國樂團徵選」肯定的團隊「畢先生＆Varsam、浪犬」也將登場，以最真摯的歌聲陪伴觀眾在冬夜暖心共振。

除了演唱會本身，活動同步規劃多項周邊活動，包括大型打卡地標、立體光影走廊、互動燈牆與「港都四００年」港灣情境拍照裝置，並於田寮河沿岸打造串聯燈飾點亮，營造城市冬季限定的海洋節慶氛圍。

為讓更多民眾共襄盛舉，此次演唱會將全程線上直播，並透過市府臉書、基隆YouTube、觀光局臉書及三大新聞網同步轉播。相關資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。