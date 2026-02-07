基隆年貨大街 千人樂迎開張

基隆年貨大街湧入近千人，洋溢濃濃過節氣氛。（基隆市政府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府兒少處七日在好食城舉辦「年貨大街」，現場湧入近千人，洋溢濃濃過節氣氛。活動上午十時開跑，不僅有孩子的才藝表演，也規劃親子律動及趣味園遊會，完成闖關任務的家庭還可獲得小禮物，大小朋友樂在其中。

活動由兒少處主辦，結合七堵親子館、仁愛親子館、信義親子館、七堵室內兒童樂園、中正室內兒童樂園、仁愛室內兒童樂園、天愛社會服務協會、教保發展協會等多個單位共同協辦，準公共幼兒園也踴躍參與。

兒少處長吳雨潔表示：「孩子笑容是城市最美的風景。市府將持續辦更多親子活動，讓每個家庭都能在歡笑中建立更深的連結，讓孩子在愛與陪伴中茁壯成長。」也期盼市民一同參與、用行動守護孩子童年時光，攜手打造一座讓孩子安心成長、家庭幸福共融的溫暖城市。

吳雨潔也提到，甫開幕的七堵室內兒童樂園大童區為孩子提供更多元、趣味的遊戲空間，鼓勵大家踴躍前往體驗。