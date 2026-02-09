基隆年貨大街 好食城熱鬧開賣

基隆年貨大街在好食城熱鬧登場，市府兒少處與親子同樂迎新春。（記者鄭紫薇翻攝）

迎接春節腳步，基隆市政府兒童及少年事務處日前在好食城舉辦「年貨大街」活動，兒少處長吳雨潔表示，孩子的笑容，是城市最美的風景。市府將持續舉辦更多親子活動，讓每一個家庭都能在歡笑中建立更深的連結。

當日現場吸引滿滿親子家庭參與，現場湧入近千人，洋溢濃濃過節氣氛。活動內容豐富多元，自上午10時熱鬧開跑，不僅有孩子的才藝表演，也規劃了親子律動及趣味園遊會，完成闖關任務的家庭可獲得精美小禮物，孩子們在遊戲中動腦又動手，家長們也能盡情陪伴孩子度過歡樂時光，大小朋友皆樂在其中。

市府兒少處結合七堵親子館、仁愛親子館、信義親子館、七堵室內兒童樂園、中正室內兒童樂園、仁愛室內兒童樂園、基隆市天愛社會服務協會、基隆市教保發展協會等多個單位共同協辦，準公共幼兒園也踴躍參與，為活動注入更多能量與資源。

吳雨潔表示，期盼市民一同參與、用行動守護孩子的童年時光，攜手打造一座讓孩子安心成長、家庭幸福共融的溫暖城市。吳雨潔同時提到，剛和大家見面的七堵室內兒童樂園大童區，將為孩子們提供更多元、趣味十足的遊戲空間，鼓勵大家踴躍前往體驗，成為親子活動的新亮點。