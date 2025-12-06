基隆廚師性侵身障女賠2萬 法官認無效判7年10月

鄭姓男子廚師被控以手指性侵領有殘障手冊的小芬，法院依鄭對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判7年10月徒刑。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市鄭姓廚師明知友人的女兒小芬(化名)心智有缺陷，領有殘障手冊，竟跑到小芬房間內，不顧小芬不斷喊痛，仍把手指插入小芬下體，還舔她下體，事後，以2萬元與小芬和解。基隆地院審理時，法官認為小芬不知和解的真意，依鄭男對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判他7年10月徒刑。

鄭姓男子認識小芬的母親多年，知道小芬心智有缺陷，領有智能障礙手冊，被控於去年12月間某日上午8時許，跑到小芬住處臥房內，不顧小芬喊疼，仍把右手中指插入小芬下體，並繼續舔她下體，強制性交1次得逞。

法院審理時，鄭辯稱，並未強迫小芬就範，是小芬自己脫褲子，他有經過小芬同意，後來小芬說會痛，他就沒有再繼續，他沒有打小芬，也沒有違背小芬意願；不過，小芬證稱，鄭男以手指插入她下體時，她不斷喊疼，鄭仍繼續弄她，還舔她下體。

法官依在小芬下體採到鄭男DNA，與小芬指證，認定鄭確實指侵小芬強制性交得逞。鄭男雖在事後，有賠償小芬台幣2萬元，但法官認為小芬不知道和解的真意，依鄭男對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判他7年10月徒刑。

