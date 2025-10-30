基隆廟口吃宵夜遇警盤查 慣竊駕車撞警車亡命逃竄4公里落網
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局忠二路派出所警員昨天深夜攔停一輛註銷車輛，葉姓駕駛不僅不停車受檢，反加速逃逸，一路逆向、蛇行、闖紅燈；警員駕警車鳴笛緊追4公里，在文化中心前空曠處將葉從駕駛座窗拖出車外，上銬逮捕後在車內起獲第二級毒品依托咪酯菸彈，展現強勢作為；警訊後，將葉男依毒涉犯品危害防制條例等罪嫌送辦。
基隆市警一分局忠二路派出所警員朱翔渝昨天深夜11點半駕警車，與同僚廖為綸、陳炯錡巡邏至仁愛區愛一路、仁二路口，發現1輛白色休旅車為註銷車牌，且該車35歲葉姓駕駛在新北市、台北市、基隆市等地犯下多起竊案；朱員立即鳴笛示意葉男停車受檢，未料葉男不僅不停車，反加速逃逸。
朱員駕車鳴笛一路在後緊追，葉男駕車沿仁一路逆向，連闖4個紅燈，繞至信一路、中正路開上62甲線，再繞回信一路，逃竄約4公里欲從東岸聯外道路開往高速公路，朱員擔心駕駛開上高速公路，在信一路、義一路口將葉男駕駛的車攔下，葉為了逃脫，駕車衝撞警車，把警車右前葉子板撞凹才停車。
朱員等3人見葉車被攔下後，立即下車將葉男從駕駛座窗拖出車外，上銬逮捕，警方隨後車上查獲第二級毒品依托咪酯菸彈；葉落網後稱，他開車要到基隆廟口吃宵夜，想不到會遇到巡邏警車；警訊後，將葉男依涉犯刑法公共危險、妨害公務罪及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
全國首例！蝦皮智取店收銀機整台搬走 棄置海邊滅證2嫌落網
梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦
59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響
別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜
其他人也在看
獨家／冷氣故障修1年修不好 500萬豪車成「移動蒸籠」車主怒喊退車
台中一名車主花500多萬元購買德國品牌休旅車，車輛冷氣卻頻頻出問題，即使送回原廠維修長達一年多仍未獲改善。車主不滿地表示，「維修廠主管曾承認同批次其他車主也有相同困擾，但原廠態度消極」，擔心保固期過後問題會更嚴重。專家指出，現今新車多採平板電腦控制冷氣，故障原因包括軟體、線路、壓縮機等。面對修不好的豪車，車主已向代理商寄存證信函，盼解除買賣契約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
Toyota bZ4X小改款電動車售價128萬元登場後，意外引爆計程車族群關注。一直以來計程車市場是和泰（TOYOTA總代理）極為重要的一塊市場，長年以來，台灣黃色車海處處可見「計程車三大天王」Toyota Wish、Corolla Cross、RAV4。即使Wish已經停產多年，路上仍有成千上萬輛的Wish服役。它們真的該退役了，而繼承者會是誰？看來，和泰想好了，就是與時俱進、符合綠色趨勢的bZ4X電動車。鏡報 ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 20 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 19 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 20 小時前
【日本移動展】前衛跑車化，Toyota Corolla Concept替下一代Corolla進行暖身
日本移動展近日盛大登場，其中Totyota帶來Corolla Concept，其前衛和跑車化的外型也獲得不少正面回饋，而Corolla Concept的展出也替下一代Corolla進行暖身。日本移動展近日盛大開展，其中Toyoota攤位展出Corolla Concept，導入品牌最新設計語彙的Corolla Concept，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型，讓Corolla Concept亮相就獲得滿堂彩，而Corolla Concept的登場也象徵Corolla已跳脫現行框架邁入全新世代。動力方面雖未有任何資訊，但Toyota表示Corolla是適合也是多數人想要的車款，但不見得每個人想要和需求是相同的，因此在相同空間與風格消費者可以選擇喜愛與適合的動力系統。至於Corolla Concept何時會進入量產，這部分若是在車展擁有良好回饋與熱門討論，Corolla Concept自然會成為新一代Corolla雛形。日本移動展Toyoota展出Corolla Concept。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Mitsubishi三菱汽車經銷商不忍了！直說Xforce跨界休旅台灣預售時間點
Mitsubishi三菱汽車經銷商不忍了！直說Xforce跨界休旅台灣預售時間點SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
無照駕駛猖獗 立法院三讀修正《道交條例》加重罰則
黃敬文／台北報導中時新聞網 ・ 1 天前
踹車快客! 男子出腳踹倒約20輛機車 學生氣炸
南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導高雄有學生發現自己停在校內停車場的機車倒在地上傷痕累累，而且受害者不只一位，放眼望去共有約20部的機車通通遭殃，警方調閱監視器發現，是一名男子以腳踹的方式弄倒機車，目前已經鎖定涉嫌人，將通知到案。一台重機被推倒在地，其他旁邊機車也遭殃。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，身穿藍色上衣的男子，來到機車停車場，出腳踹了一台機車，接著走沒幾步路又再踹一台，左邊踹不夠，轉個身，右邊的機車也要來一腳，接著在停車場內，繞了一分鐘多狂踹猛踹，沒幾秒鐘的時間就伸腳攻擊一台機車，接著來到另一個機車停車處又連續踢了兩台，直到有人靠近才假裝沒事離開。聲源：受害學生（變音處理）：「當下我映入眼前至少是15到20輛，那總共初估學校初估大概有30幾輛，一般的車可能都是四五萬，那他都挑九萬十萬的車在踢。」學生要騎車的時候，才發現自己心愛的機車倒在地上，往旁邊一看還有好幾台也東倒西歪，有的橫躺在地，有的傾斜倒在隔壁機車上，整個停車場彷彿就是颱風過境一般，慘不忍睹。其他學生：「很像有人進來學校把車子把比較貴的車子用倒這樣，好像一路推到後勁捷運站那邊。」其他學生：「我昨天從這回去時也看到一大堆機車翻倒，但是我也不知道是誰弄的。」校園內部監視器拍下，一名男子隨機踹倒多部機車。（圖／翻攝畫面）不只校內機車毀損，就連校外幾台機車也遭殃，監視器拍下，這名男子經過機車旁邊，看了一眼後，轉身出腳猛踹，整台機車瞬間倒地，安全帽也噴飛，不只人行道上機車歪斜，就連停在汽車格內的黃牌重機也倒了，事發地點就在高雄科技大學楠梓校區，警方初步估計，校內校外共有約20台機車受損。高市警楠梓分局後勁所所長曾士軒：「員警依規定受理後，已鎖定涉嫌人通知到案，全案依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。」男子隨機踹倒機車，還疑似專挑高價機車下手，動機為何，警方還要釐清，只是學生們將心愛機車好端端停在校內，卻無辜傷痕累累，真的無奈又心痛。原文出處：踹車快客！男子出腳踹倒約２０輛機車 學生氣炸、警鎖定嫌疑人通知到案 更多民視新聞報導肉肉大米稱「台灣省首店」遭出征！急發聲明切割小米SU7旗艦電動車門打不開 駕駛活活燒死！股價一度暴跌8％掛註銷牌拒撿連撞5車 駕駛.乘客棄車徒步逃逸民視影音 ・ 1 天前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
閃兵案外案！ 3藝人控遭「黑哥」勒索、欺騙
台北閃兵案開庭揭驚人內幕！威廉、黃博石、Teddy等藝人紛紛控訴遭「黑哥」陳姓男子勒索欺騙，指稱被要求支付高額費用，甚至遭恐嚇施壓配合造假！黑哥聲稱能鑽漏洞處理兵役問題，讓藝人們深陷其中，直到案情曝光才驚覺受騙。檢方認為，為避免助長逃兵歪風，這些藝人恐難逃牢獄之災！而黑哥勒索藝人一事，未來也將另案調查。TVBS新聞網 ・ 1 天前
經典重生 硬派回歸 Toyota Land Cruiser FJ
● 10/ 20全球首發，預計2026年中在日本率先上市。 ●「FJ」象徵Freedom & Joy， […]車訊網 ・ 20 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 18 小時前
向二戰偉大的首相邱吉爾致敬，Land Rover 推出Defender V8 Churchill Edition限量特
Land Rover本周推出僅限量生產 10 輛的特仕車Defender V8 Churchill Edition，以紀念1945年Land Rover送給當年首相邱吉爾Land Rover I Series，共提供三種車身樣式，所有車款均採用青銅綠塗裝，車內採用 歐洲最大頂級車用皮革製造商Bridge of Weir的高級皮革。汽車日報 ・ 1 天前
劍指特斯拉！ 日系車廠「新電車砍價39萬」vs韓車折20萬
美國車進口關稅可能大幅下調，掀起台灣電動車市場大戰！日系龍頭豐田新款純電車直接降價超過30萬元，韓系品牌現代汽車則提供最高20萬元優惠。瑞典Volvo也計劃引進新款電動車EX30及EX90加入戰局。業界預估明年純電動車掛牌數將較今年成長逾20%，各大車廠紛紛祭出降價或推新車策略搶攻商機，市場競爭將更加激烈！TVBS新聞網 ・ 1 天前
2025 Volkswagen Tiguan 280 eTSI Elegance Premium試駕｜這台德系SUV比你想得更超值
今年上半Volkswagen Taiwan發表第三代Tiguan車系，旗艦車型430 R-Line Performance早已領略，但畢竟那是集結品牌科技實力的樣板產品，對於價格、配備甚至是稅金斤斤計較的普羅大眾們，肯定會向下選擇其它更具CP值的車型，至於那個選項...我會說或許非280 eTSI Elegance Premium莫屬！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 16 小時前