基隆廟口攤商員工遭押走2小時獲釋 涉案3職校生稱帶錯人

基隆市蕭姓男子 (左，白色衣服)昨晚在基隆廟口上班時，遭陳姓(右，黑色上衣)等7名男子押走，還好蕭男被押走約2小時後獲釋，毫髮無傷。警方今天上午找到押走蕭男的陳姓等3名少年，釐清犯案動機中。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市蕭姓男子昨晚在基隆廟口上班時，遭陳姓等7名男子押走，還好蕭男被押走約2小時後獲釋，毫髮無傷。警方獲報以車追人，今(7日)上午找到押走蕭男的陳姓等3名少年，另有4名男子未到案；陳等3人供稱，他們帶錯人，全案朝強制罪嫌偵辦中。

基隆市警一分局延平街派出所昨晚9時許獲報，18歲蕭姓男子在基隆廟口仁一路、愛四路口大腸圈攤位打工時，突然有7名男子出現在攤位前，要求蕭男跟他們走，蕭起初不願意，最後仍跟著對方，坐上其中1輛車離去。

蕭坐上對方的車後，馬上打手機報案說他被人押走；警方獲報調閱路口監視器鎖定7名男子分乘2部車至廟口大腸圈攤位前，並將蕭男帶走。蕭被押走後，晚間11點被對方丟包在廟口附近一家超商，警方得知趕抵，發現蕭毫髮無傷，才鬆一口氣。

據指出，蕭被對方押走後，車上陳姓等少年，原來是要請蕭聯繫他班上的同學，蕭依約打電話給同學，但對方未接，對方在市區繞了幾圈後，才讓蕭男下車。

警方以車追人，查出陳姓等3名少年是基隆市某高中職校的學生，今天上午通知陳姓等3人到案說明，與通知另4名涉案男子；陳等3人到案後稱，他們帶錯人，警方仍在製作筆錄，釐清犯案動機；全案朝陳等7人涉犯強制罪偵辦。

