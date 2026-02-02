基隆廟口旁娃機店鬥毆！ 逛街客被嚇壞 警速壓制

男子不滿被打擾，跟對方吵了起來，結果遭到對方出手攻擊。（圖／東森新聞）





有人在基隆廟口夜市夾娃娃機店，全神貫注正要試手氣時，一名陌生男子跑過來，不斷在旁邊碎碎念。男子不滿被打擾，跟對方吵了起來，結果遭到對方出手攻擊，兩人在夜市裡上演全武行，嚇壞路人，警方到場時，他竟然還想襲警，馬上就被壓制上銬，狼狽落網。

員警vs.李姓嫌犯：「（為什麼要襲警，幹嘛打警察啦），我哪有打警察。」

嫌犯遭三名員警壓制在地，他一度想攻擊員警，但他不斷否認，更不想乖乖就範。員警vs.李姓嫌犯：「（你要吃辣椒水是不是啦），吃啊，（我現在在問你問題），你叫上面來講我才說，你叫上面來講我再告訴你，（誰，你現在是嫌犯，本來就可以逮捕了）。」

這口氣囂張到不行，但員警怎會放過。一個人壓腳兩個人上銬，總算順利逮捕，會這麼大陣仗，全是因為他竟然在繁華的基隆廟口夜市動手傷人。事發就在1日晚間一間夾娃娃店，一名39歲李姓男子正準備大展身手試手氣。當時遭壓制的男子出現在一旁觀看，過程不斷喃喃自語。李姓男子全神貫注被打斷，氣得與對方吵了起來，最後便出手攻擊，兩個不認識的人就這麼從口角變全武行。

兩人在人來人往夜市裡上演互毆，讓所有路人全嚇壞。警方獲報到場後，馬上將兩人隔開，但嫌犯仍不安分繼續動手，甚至想攻擊員警，馬上就被上銬帶回。基隆延平街派出所副所長蕭玉琳：「員警亦在現場守望，防止衝突再度發生，被害人提告，全案依傷害及妨害名譽罪偵辦。」

男子去夾娃娃卻搞得滿身傷，氣得提告之外。警方也將持續追查，釐清嫌犯到底為何突然動手。

