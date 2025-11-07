基隆廟口清店面 鮮肉上菜 排隊名店今復業 饕客敲碗
全國豬隻雖於昨日正式解禁，但以豬肉為食材的小吃攤業者，仍要在今日才有新鮮豬肉製品。不少已經休息10多天的基隆廟口夜市攤商，7日一大清早就在清理店面，準備迎接周末造訪的客人；台南市東區販售豬腳的業者說，禁運期間雖暫時使用冷凍庫存肉，但吃豬肉的顧客明顯變少，如今終於等到豬肉上市，希望消費者趕快上門光顧。
基隆廟口夜市部分攤商7日上午就等不及先整理環境，準備開業，迎接8日新鮮豬肉供應。攤商表示，自從豬隻禁宰禁運迄今休息近2周，也算機會難得，「還能睡到自然醒」。
部分還有豬肉存貨的業者說，雖然8日凌晨才有新鮮豬肉供應，但趁天氣好，趕緊將最後的「貨底」拿出來烹煮，也預先整理休息多日的攤位，希望能把先前歇業的營業損失多少賺一點回來。
彰化阿泉爌肉飯業者謝泊宏表示，以往肉商多在早上送肉，但在解禁前，已央請肉商提早配送肉品，雖然預計半夜才送達，但只要收到肉就會開始處理，希望趕在今日一早開市，讓消費者大快朵頤。
台南先前也有幾家知名小吃攤因無豬可用，暫時宣告休息，目前多仍未恢復正常營業。中西區排隊小吃名店「阿明豬心冬粉」宣布8日恢復營業，不少死忠饕客已在倒數等待吃一波；東區一家販售豬腳的業者說，先前還有冷凍庫存肉可用，加上最近吃豬肉的人少，數量剛好撐過這波禁宰期間，如今終於等到正常殺豬了，但7日買氣一般，希望客人趕快上門光顧。
各地的黃昏市場因為新鮮溫體豬肉回歸市場，吸引許多婆婆媽媽前來採買，冷清將近半個月的豬肉攤也再現熱絡買氣，但傳統市場要到今日上午才販售溫體豬肉。
而中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會發起「挺國產豬肉，守護學童餐桌」行動，在符合營養基準的前提下，適度增加豬肉食材的使用頻率，共同穩定市場需求、支持國產養豬產業的復甦與永續發展。
其他人也在看
久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好台視新聞網 ・ 17 小時前
開攤了！豬肉禁令解除 業者提早備戰迎週末
非洲豬瘟爆發，歷經半個月「無肉可買」的窘境，不少小吃業者受衝擊，暫時休息，如今禁令解除終於能買到豬肉，基隆廟口夜市一早就有店家提早來準備，將攤位全面清掃，要準備迎接，解禁後的第一個週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
禁宰令解除！「這行業」正式重出江湖 大批豬販急排隊
7日開始開放豬隻屠宰、拍賣，在高雄鳳山肉品市場外，也有個特殊的行業，就是幫人磨刀的攤販，跟著禁宰令一起休了15天的無薪假，終於可以出來擺攤，磨刀攤販一早就很忙！許多豬販來拍賣豬順便磨刀，攤販說平常1天至少可以賺1千元，好久沒做生意，今日工作立刻爆量！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬隻解禁！ 基隆廟口攤商忙備料、燉湯準備開業
豬隻解禁！ 基隆廟口攤商忙備料、燉湯準備開業EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰恐北轉 吳德榮：防狂風暴雨襲台
（中央社記者黃巧雯台北7日電）氣象專家吳德榮今天表示，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峰，在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱趨勢，但在侵襲期間仍須留意有暴風及大量降雨的威脅。中央社 ・ 1 天前
批宜蘭純精路改善工程延宕 黃琤婷要求交通處積極協調
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，宜蘭縣議員黃琤婷今（7）日在交通處單位質詢時，針對已改善的復興路口與其餘5處未改善路口提出質疑，要求交通處正視地方交通安全問題，不能再讓行政權責成為推託理由。 黃琤婷表示，純精路車流龐大、行人密集，長期是羅東的交通熱點與事故黑區。她說，宜蘭縣府雖於去年完成「純精路與復興路口...匯流新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳晚間飛抵台北（1） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）7日下午搭乘專機赴台南參訪供應商台積電3奈米廠，晚間10時許再度搭機北上降落台北松山機場，下機後停下腳步受訪。中央社 ・ 1 天前
桃園南門市場自救會 盼管制外攤
桃園南門市場5日晚間發生火警，三分之二攤商被影響，總計51攤燒毀，自治會7日舉行災後緊急協商自救會議，桃園市經濟發展局表示，水電安全檢查及結構技師已進場，最高指導原則是讓所有攤商盡快復業，力拚農曆年前恢復營業。中時新聞網 ・ 1 天前
豬瘟禁令解除！滷肉飯回來了 全台各地攤商大掃除迎客人
非洲豬瘟禁令解除後，全台攤商與餐飲業者積極準備迎接新鮮豬肉的回歸！基隆廟口夜市攤商們開始大掃除，新竹四神湯店及水餃店也整理食材及器具，期待恢復正常營業。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳魅力席捲全韓！ 炸雞店推「總裁同款套餐」、坐過那桌限時1小時
據南韓媒體近日報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪韓，與南韓企業界總裁，在首爾的炸雞店吃韓式炸雞，該店家人氣大漲，推出「總裁同款套餐」，讓顧客品嚐黃仁勳點過的品項，另外，還規定黃仁勳坐過的那桌，用餐時間為1小時，讓更多顧客都有機會體驗。太報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前