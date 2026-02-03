基隆廟口爆衝突！男夾娃娃遭騷擾 59歲男失控動粗還想襲警

昨日晚間，基隆廟口夜市一間夾娃娃機店內發生一起暴力衝突事件。根據警方調查，39歲李姓男子正在店內專心操作夾娃娃機，準備試手氣時，一名59歲李姓男子突然出現在旁觀看，並不斷喃喃自語發出碎碎念的聲音。

正全神貫注的39歲李男因遊戲被打擾，感到不滿，遂與對方發生言語爭執。雙方口角過程中，59歲李男情緒突然失控，率先出手攻擊對方，隨即引發激烈的肢體衝突。兩人在人來人往的夜市內大打出手，現場民眾見狀紛紛走避，場面一度混亂。

接獲報案的警方迅速趕抵現場，發現兩人仍在拉扯糾纏。員警立即介入將雙方隔開，準備進行身分查驗。然而，動手的59歲李男不僅拒絕配合警方執法，更試圖對員警動手襲警。面對嫌犯的激烈反抗，三名員警合力將其壓制在地，一人負責壓腳，兩人進行上銬，最終順利將其逮捕。

過程中，李姓嫌犯不斷否認自己的行為，對員警表示要找上級才願意配合，態度相當囂張。基隆延平街派出所副所長蕭玉琳表示，員警在現場持續守望，防止衝突再度發生。

遭毆打的39歲李男身上多處受傷，當場向警方表明將對加害人提出告訴。警方在現場訪查目擊民眾，釐清事發經過後，確認係由59歲李男率先動手傷人。全案依傷害及妨害名譽罪嫌，將動手的李姓男子移送地檢署偵辦。警方表示將持續追查，釐清嫌犯突然動手的原因。

