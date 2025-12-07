基隆廟口男朝路人揮刀 警拔槍噴辣對峙

基隆廟口夜市旁，上演緊張對峙場面！一名33歲男子，竟然持刀在街頭閒晃，甚至還朝路人揮刀，街頭不斷傳來尖叫聲，警方抵達現場後，員警展開包圍，並立刻拔槍喝斥，再噴辣椒水把他逼到角落，嫌犯才終於把刀放下。

員警朝持刀男噴辣椒水，控制現場。（圖／TVBS）

事件發生在7日凌晨3點多，當時33歲盧姓男子在基隆廟口夜市附近持刀閒晃揮舞。現場可見黑衣男子朝白衣男子揮刀，引起路人一陣尖叫。有幾位路人試圖上前勸阻，但盧男完全不予理會，甚至與勸阻者發生爭執。他從騎樓走到人行道，再走到斑馬線過馬路，沿途揮舞著刀具，嚇得路人紛紛遠離，有民眾見狀立即報警。

警方接獲報案後火速趕到現場，立即拔槍並展開包圍。員警反覆喊話要求盧男放下武器：「刀子放下！」、「丟在地上！」但盧男拒不配合。警方隨即噴灑辣椒水將他逼至角落，此時可以看到盧男將一條線穿過刀柄綁在手腕上，明顯是為了防止刀具被搶走。最終，員警用警棍敲打他的手，他才終於將刀丟在地上，隨後被警方壓制在地並上銬帶回。

警方查扣的作案刀具為一把疑似軍用刺刀，包含刀柄長度約15公分。據了解，盧姓男子平時就常在市區製造事端，過去曾涉及暴力討債及槍砲案件，是當地警方相當頭痛的人物。這次他更將武器固定在手上，若非警方及時趕到將其帶回管束，恐怕這把尖刀就會傷及無辜民眾，造成更嚴重的傷害。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

