基隆廟口驚魂！酒醉男夜市口揮軍刀亂舞 警噴辣椒水壓制

基隆廟口夜市今（7）日凌晨上演驚險一幕！一名33歲盧姓男子酒後失控，竟手持一把外型宛如軍用刺刀的利刃，在愛三、仁二路口附近張狂揮舞，嚇壞路過民眾。警方獲報後火速趕抵，見男子情緒失序、行為失控，為避免傷及無辜，只能迅速以辣椒水制止，最終成功將男子壓制帶回。

基隆廟口夜市今（7）日凌晨上演驚險一幕，一名33歲盧姓男子酒後失控持刀揮舞。（示意圖／取自 Pixabay ）

基隆第一分局忠二路派出所於凌晨3時左右接獲報案，指有醉漢在廟口附近鬧事。巡邏警力到場時，盧男正持刀揮舞、步伐搖晃，狀似相當危險。員警立即拉開距離戒備，手持警棍尋找壓制時機，趁他分神之際朝臉部噴灑辣椒水，使其瞬間失去反抗力，才順利將人制伏帶返所管束，警詢後依《社會秩序維護法》送裁。

警方調查指出，盧男手中刀具雖酷似軍刺，但材質粗糙、未列入管制刀械。他平日酒後鬧事紀錄不少，是當地相當頭痛的治安人物。

基隆第一分局長溫基興表示，警方面對突發衝突及酒後滋事案件，皆會依狀況合理使用警械，在保護民眾安全的同時，也確保第一線員警的執勤安全。



