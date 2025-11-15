基隆一建案挖掘工程導致鄰近民宅地基掏空，造成20平方公尺大洞並積水，家具全泡水！建商表示將負責到底賠償，市府勒令停工要求回填地基。專家警告若發生在有人居住空間，遇上天災恐釀人命！這已非該建商首次鄰損事件，多戶居民牆磚隆起脫落、裂縫嚴重，皆在工地開工後才出現，令人憂心忡忡！

基隆建案施工「掏空鄰房地基」 倉庫現20平方公尺巨洞家具全泡湯。

基隆市中山一路一處建案施工期間發生嚴重工安意外，挖掘工程導致鄰近住宅地基掏空，造成一處民宅倉庫出現20平方公尺的大洞並積水，家具全數泡水受損。這已非該建商首次造成鄰損事件，基隆市政府獲報後立即勒令建商停工並要求回填地基，建商則表示將負責到底，承諾賠償受損房屋。專家警告若意外發生在有人居住空間，或遇上淹水、地震等天災，後果將更為嚴重。

基隆建商再釀鄰損！民宅地板塌出大洞。

基隆市中山一路一處正在興建中的大型建案，計畫打造地下3層、地上15層的建築，卻因施工過程中掏空地基，導致鄰近住宅出現嚴重損害。一名林姓倉庫屋主發現自家倉庫地板突然出現一個20平方公尺的大洞，洞內積滿水，鐵櫃、辦公桌椅等物品全都泡在水中。林先生表示，這間倉庫已有三四十年歷史，過去從未出現類似問題，直到隔壁工地開始施工後才出現裂縫，最終導致地面嚴重下陷。

這次的鄰損事件並非個案，附近多戶居民也遭受不同程度的房屋損害。有居民指出，自家牆上磁磚部分隆起脫落，牆壁上還出現大條裂縫，這些損害都是在工地開工後才發生的。

基隆建案施工「掏空鄰房地基」 倉庫現20平方公尺巨洞家具全泡湯。

基隆市都市發展處處長謝孝昆表示，該建案先前就曾因類似問題被勒令停工，當時已要求建商進行地質改良計畫，並經結構技師公會審查通過後才允許復工。然而，此次仍發生嚴重鄰損事件，情況相當嚴重。謝孝昆強調，市府已立即要求停工，並以安全為首要考量，要求工地先進行回填工作以穩定地基

基隆建商再釀鄰損！民宅地板塌出大洞。

建商對此事件表態，承諾會負責到底，並賠償所有受損房屋。專家提醒，此次下陷幸好只發生在倉庫區域，若是發生在有人居住的空間，或在地基尚未回填的情況下遇上淹水、地震等天災，後果將不堪設想，恐造成更嚴重的人身安全危害。

