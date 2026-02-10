基隆弱勢兒少加碼！每月多領500元 1300人將受惠

基隆市政府表示，自今年1月起，基隆市弱勢家庭兒童及少年的扶助款將加碼每人每月500元，兒少處除加碼協助弱勢家庭外，也舉辦各類活動，讓弱勢家庭孩子們能順利成長。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為協助弱勢家庭兒童及少年，基市政府自115年1月起，針對設籍在基隆市，且領有弱勢兒童及少年生活扶助者，每人每月加發新台幣500元的補助金。市府兒少處預估將有1300人受惠，能夠協助弱勢家庭紓解部分物價上漲的生活壓力。

基隆市政府兒童少年事務處10日表示，目前基隆市的弱勢家庭兒童及少年生活扶助約有1300人左右，每人每月可領取2197元的生活扶助，自115年1月起，每人每月的扶助金加碼新台幣500元。

為使民眾儘早受惠，兒少處指出，115年1月及2月之補助款項，於115年2月10日一次撥入申請人匯款帳戶，讓基隆市民能安心迎接溫馨年節，市府亦將持續關注中央政策推動情形及弱勢家庭實際需求，滾動檢討相關協助措施。

基隆市長謝國樑指出，近年來民生物資價格、交通費用及教育相關支出持續上升，對弱勢家庭而言，生活負擔日益沉重，尤其在扶養與照顧兒童少年方面，更需要穩定的支持資源。

謝國樑強調，基隆市政府秉持照顧弱勢、守護兒少的施政理念，積極推動相關補助措施，期盼透過階段性的經濟支持與整體配套措施，減輕家庭壓力，讓孩子能安心生活、安穩成長。

謝國樑認為，孩子是城市最重要的資產，也是未來發展的根基。為此基隆市率先全國設立「兒童及少年事務處」，也透過專責完整福利服務、場館設施、兒少暨家庭支持、綜合企劃等組織架構，整合並提供兒少家庭多元完善的服務，為強化社會安全網提供免費到宅育兒指導、守護家庭小衛星計畫（弱勢家庭課後輔導）等方案，以促進資源可近性，打造基隆市成為亞洲最有愛的城市。

