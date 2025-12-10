基隆彩券行爆出800萬大獎！幸運兒一注獨得今彩539頭獎
台灣彩券公司12月9日晚間開出第114000297期今彩539，頭獎由位於基隆市中山區西定路252號的「聯勝彩券行」開出，中獎者以一注獨得800萬元獎金。
今彩539當期開獎號碼為07、08、15、30、39。除頭獎外，貳獎共有243注中獎，每注可獲得2萬元；參獎7769注，每注300元；肆獎則開出8萬4067注，每注50元。同期39樂合彩四合彩有3注中獎，每注獲得21萬2500元。
同日開出的第114000112期大樂透頭獎與貳獎均無人中獎。當期中獎號碼為05、10、18、26、28、44，特別號48。參獎共43注中獎，每注獲得5萬1001元；肆獎141注，每注9998元；伍獎2454注，每注2000元；陸獎2800注，每注1000元；柒獎2萬6255注，每注400元；普獎4萬2507注，每注同樣獲得400元。
49樂合彩部分，四合彩共7注中獎，每注可得20萬元；三合彩105注，每注1萬2500元；二合彩3374注，每注1250元。
第114000297期3星彩中獎號碼為528，壹獎共83注中獎，每注5000元。4星彩中獎號碼為6199，壹獎11注中獎，每注可獲得5萬元。
台灣彩券提醒，確切中獎號碼以台彩官方網站公告為準，中獎民眾應妥善保管彩券，並在規定期限內完成兌獎。
