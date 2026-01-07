基隆必吃肉圓前三名！皮軟Q到不行，淋上蒜泥甜辣醬超上癮

小虎哥，你老說基隆人出了基隆吃不慣別地方的肉圓，老說基隆肉圓不一樣，到底基隆肉圓有沒有一個標準樣？或是那一家的肉圓可以我們嚐看看什麼是基隆肉圓。

這個答案可能每個基隆人會有少許不同，但低溫油泡皮軟Q是外皮的特色，內餡則只有紅糟肉和筍絲或筍丁，醬汁是丸進辣椒醬和醬油膏加上蒜泥調成的醬汁，上面最好放的小黃瓜，還得是圓切而不是絲。對，這就是我認知的基隆肉圓模樣。而信三路這家六十年的肉圓就剛好是我上述所有條件的一家。

結論：這家肉圓60年老店，以前住哨船頭時常吃，米粉炒雖然已經變了樣…. 但味道還是不錯，魷魚羹魚漿好，但魷魚幾乎看不到…，魷魚羹還是孝三路好，但這家肉圓比較好吃，我基隆前三。

基隆｜信三路肉圓

估計這會兒又有不少人看到這篇會說:「還是阿玲肉圓最好吃」，我得這麼說失去的總是最美好.....。信三路肉圓位於義一路和義二路中間的信三路，舊店在新店的對面，應該算是很好找。不過這一帶可能比較少有觀光客走動就是。

肉圓自然是招牌，另一個是大麵或是米粉炒，湯則有四神、貢丸、虱目魚丸和應該只有基隆比較常見的魷魚羹湯，價位都在35-45之間。

通常，這三樣是我的標配。附帶說一下，老有人問我基隆肉圓要配什湯，要我說，只能選一個絕對是「魷魚羹」就像孝三路那家同樣有一甲子功力的「孝三路魷魚羹肉圓」。

要說基隆肉圓的密集度曾經不亞於彰化肉圓，除去阿玲肉圓不說，目前我比較偏好的就是這家和早前也分享過的安一路五十年肉圓老店和信義市場不太好排的「林家肉圓」。三家的皮、餡、甚至是醬汁都蠻接近的。

首先基隆的肉圓是低溫油泡，特色是軟Q綿，不走彰化高溫炸過的酥脆路線，當然基隆的肉圓也是有比較酥脆一點的，但整體來說都像這樣軟綿軟綿的，容易附上較多的辣甜醬汁，特別好吃。

基隆肉圓裡的餡多半就只有紅糟肉和筍絲或是筍丁，個人偏好筍丁，但這家是筍絲也是爽脆可口，且沒有醃漬過的筍丁臭味。當然，基隆肉圓也是有不用紅糟肉的就是。要說肉圓皮，我可能最愛的是林家肉圓，比較可惜的是它的肉糟肉常常會過硬，但安一路和這家的紅糟肉比較好，猜想是多少帶一點油質。

米粉炒(不是炒米粉)也是基隆的一樣特色小吃，但現在要找到像以前一樣用粗米粉做的米粉炒好像很難了?幾家老店都改用這種細米粉，雖然味道上還是差不多，好吃歸好吃還是覺得少了一點什麼。

基隆標準的魷魚羹是用魚漿裹魷魚腳，一口得有兩種不同的Q、脆口感，兩種不同的鮮甜，這家的好處是現煮，缺點是魷魚很少....目前魷魚羹我最愛的仍是「孝三路魷魚羹肉圓」，不過肉圓不太行，雖然他肉圓配的黃瓜非常好吃。

信三路肉圓:基隆市中正區信三路14號，電話:0922 931 981，營業時間:11:00-20:00(星期六日休)

文章來源：小虎食夢網