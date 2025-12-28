基隆必吃 十二堂 銅板價美食，蒸蛋滷肉飯吃過就回不去！

說到基隆美食推薦，大家第一時間一定會想到廟口夜市，但其實還有超多在地人激推的小吃。這次要帶冰U們去的，就是人氣超高的「十二堂」，它不只是真正的基隆隱藏版美食，還是學生族、上班族的口袋名單，因為這裡的美食只要銅板價，就能吃得又飽又滿足！

除了必點的蒸蛋滷肉飯，十二堂還有超多基隆在地小吃，像是蒸蛋滷肉飯、雞絲飯、便當、小菜，每一道都是便宜又好吃。重點是，價格完全佛心，銅板價就能吃到一桌澎湃，CP值直接爆表！



十二堂

電話：02 2462 7777

地址：基隆市中正區正豐街93號1樓

營業時間：11:00-20:00(週三公休)

必點招牌：蒸蛋滷肉飯，來十二堂絕對不能錯過的就是蒸蛋滷肉飯！

隱藏版人氣：雞絲飯。除了超強的蒸蛋滷肉飯，雞絲飯也是十二堂的人氣王。

筍絲

滷豆腐

炸排骨

涼拌小黃瓜

必喝湯品：菜頭排骨酥湯

十二堂菜單

十二堂的用餐環境空間明亮寬敞，不會讓人覺得擁擠壓迫，木質桌椅與擺設帶點古早味氛圍，讓人有種回到小時候老街小館的感覺。

下次來基隆，不要只逛夜市，記得把十二堂排進行程，這裡不只價格親民、選擇多樣，還能吃到最道地的基隆滋味！

