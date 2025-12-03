基隆快捷公車2088線電動巴士上路
記者王慕慈∕基隆報導
快捷公車二０八八線城際型電動巴士正式啟用，大都會客運三日在國門廣場舉行快捷公車二０八八線城際型電動巴士啟用典禮，基隆市副市長邱佩琳率隊出席，共同見證基隆城際運輸邁向電動化的重要進程。一輛電動巴士每年約可減少五十公噸二氧化碳排放，邱佩琳表示，市長謝國樑高度重視大眾運輸品質與環境永續，電動巴士上路，代表基隆邁向綠能運輸新里程碑。
邱佩琳指出，市府全力配合中央二０三０年大客車全面電動化政策，二０八八線（八斗子─市府轉運站）為首條導入電動車款的國道路線，不僅提升民眾通勤體驗，也使城際運輸兼具節能與減碳的效益，為基隆未來公共運輸轉型奠定重要基礎。
交通處長陳耀川說明，新型電動大客車具備低噪音、零排放及高續航力等特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備。車內也全面升級，包括ＵＳＢ充電、舒適座椅等貼心設計，一輛電動巴士每年約可減少五十公噸二氧化碳排放，對改善城市空氣品質具實質貢獻。
邱佩琳強調，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸工具。目前基隆市境內可使用「二八八基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及台鐵基隆至百福站；往返大台北地區則可使用「一二００基北北桃定期票」，享受跨區通勤的便利與優惠。
