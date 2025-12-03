基隆快捷公車2088線 引進33輛電動巴士今上路

大都會2088快捷公車引進33輛電動巴士，今天上路。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市要汰換公車為電動巴士，最快明年底才會有。大都會客運快捷公車2088線(基隆八斗子到台北市府轉運站)今天(3日)起引進33輛電動巴士營運。

基隆市副市長邱佩琳率隊與交通部公路局、大都會客運今天參加2088電動巴士啟用典禮，邱佩琳表示，電動巴士上路，也使城際運輸兼具節能與減碳的效益。

大都會客運董事長李博文表示，2088國道客運是2016年開通，是班次最密集，也是運能最高，每天載客人數多達8100人次，為了響應政府節能減碳政策，並且提升運能，今天起引進33部全新城際電動巴士營運。

大都會客運指出，這批電巴有多達42個乘客座位，並且配備行李箱，班車配置最新ADAS先進輔助駕駛系統，而且沒有引擎噪音及排煙，也對基隆市的環境改善大有裨益。

