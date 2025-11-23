影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死

基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。

爆炸發生後湯姓阿公倒地臟器外露。 （圖／中天新聞）

基隆市警局指出，事發地點在調和街上的「萬安堂」，今（23日）上午8時許，湯姓阿公至該廟參拜後自行點燃藏於腹部的爆裂物，當場重傷倒地，腹部傷口嚴重，警消趕抵後立即封鎖現場，並調閱監視器釐清事發經過，湯姓阿公被送抵三軍總醫院時已無呼吸心跳，轉送長庚醫院搶救後仍回天乏術。

案發現場。 （圖／翻攝畫面）

警方指出，湯姓阿公曾經是漁民，因此懂得自製簡易炸藥，今天上午他進廟拜拜時神色正常，因此一旁民眾未多加注意，豈料拜拜完走到天公爐前卻自行引爆，當場倒地臟器外露，嚇壞一旁的民眾。湯姓阿公何以會有如此激烈的自殘舉動，警方仍在調查釐清。

案發現場。 （圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

