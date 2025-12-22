基隆恐怖車禍！衝撞人行道一對男女「她倒地鮮血直流」駕駛還迴轉再撞

記者林俊華、陳弘逸／基隆報導

基隆市中正區昨晚（22日），發生恐怖車禍，一輛車鎖定人行道上一對男女，蓄意衝撞，造成女子重傷。（圖／翻攝畫面）

基隆市中正區昨晚（22日），發生恐怖車禍，一輛車鎖定人行道上一對男女，蓄意衝撞；造成女子頭部、臉部受傷鮮血直流，當場倒地昏迷，送醫搶救；肇事者還不罷休，甚至要開車追撞跟女方同行的男子，所幸，及時閃避才未釀成進一步傷亡；嫌犯作案後逃逸，目前警方已介入調查。

肇事者把人撞倒還不罷休，甚至要開車追撞跟女方同行的男子。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生於昨天（22日）深夜10時29分，一對男女走在人行道上，突然有輛車，衝上前試圖撞擊2人，當時男方及時逃生，但女方遭撞倒，頭部、臉部鮮血直流，手腳擦傷，倒地陷入昏迷，送醫搶救。

遭撞倒的女子，頭部、臉部鮮血直流，手腳擦傷，倒地陷入昏迷，送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

肇事駕駛當下仍不罷休，還迴轉，試圖二度撞擊閃避的男子，所幸，受害男子反應迅速，才逃過一劫，但這起事故，也驚動附近居民，現場也遺留撞擊痕跡。

事故現場遺留肇事者撞擊痕跡。（圖／翻攝畫面）

險遭撞的男子透露，他是女子的前男友，跟肇事者本身認識，但不清楚為何要蓄意開車撞人。嫌犯做案後就逃逸無蹤，後續警方已展開調查，待查緝到案，釐清犯案動機。

不良行為，請勿模仿！

