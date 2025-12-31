基隆情人湖巨石崩落！5噸落石「佔據整車道」 基隆市府：延伸防落石柵欄

近日連續降雨導致基隆外木山發生嚴重落石事件，一顆巨大岩石滑落至馬路中央，嚴重影響交通安全。這顆長寬約1.5公尺、高1公尺、體積達2.25立方公尺、重量約5噸的巨石，迫使車輛必須減速繞道而行。雖然一輛白色小客車被石頭擦傷，所幸沒有人員傷亡。當地政府已派員處理並計劃延伸設置防落石柵欄，以防類似意外再次發生。

5噸重落石佔一線車道，車輛繞道而行，出動怪手處理。（圖／TVBS）

這起落石事件發生於31日上午10點45分，地點位於基隆外木山3.4公里處。當時，一顆巨大落石從邊坡滑落至馬路中央，佔據了整個車道，周圍還散落著大小不一的石塊和掉落的樹枝。由於天候不佳、路面濕滑，這種情況對過往車輛構成極大危險。

廣告 廣告

警方接獲通報後立即趕赴現場處理，協助指揮交通、拉起警戒線並擺放三角錐，確保用路人安全。里長表示，事發當時有一輛白色小客車經過，雖然沒有被落石直接撞擊，但車體被石頭擦傷，駕駛已離開現場。

基隆市議員吳驊珈表示，這一帶其實有非常多落石問題，當地政府已逐步進行會勘，並在沿路設置防落石柵欄。然而，這次落石的位置恰好位於尚未設置防落石柵的情人湖步道附近。

最終，當局出動怪手將巨石打碎並移至安全處。考慮到這個區域有許多爬山民眾經常通過，從步道前往情人湖公園，持續的落石問題可能會危及民眾安全。

由於情人湖步道屬於基隆市政府管轄範圍，市府已表示將動用相關經費，延伸設置防落石柵欄工程，以防止類似的意外再次發生。這項措施對於保障當地居民和遊客的安全至關重要，特別是在多雨季節容易發生山坡地滑落的情況下。

更多 TVBS 報導

獨／基隆三男搖搖晃晃「趴桌搓物」 店家聞怪味報警全抓到

全副武裝！馬拉松戒備「警力翻倍」 小巨蛋滿滿長槍守護

有片／桃園7旬婦開車失控！暴衝猛撞10機車 第一視角畫面曝

抖音徵才賣淫！泰女來台15分鐘收1500元 警喬裝嫖客逮人

